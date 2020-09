Dresden - Ob in der Pflege, bei der Trauerbegleitung Jugendlicher, beim Hospizdienst oder in der Geflüchtetenhilfe - die Frauen und Männer der Johanniter Unfallhilfe sind immer da zur Stelle, wo Hilfe gebraucht wird. Nun finden sie ein neues Zuhause in den Vonovia-Neubauten an der Seidnitzer Straße.