Johannstädter Elbefest: 60 Jahre WGJ

Dresden - 60 Jahre und kein bisschen leise. Die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt hat zum 16. Johannstädter Elbefest geladen. Rund 8000 Dresdner feierten rund um den Fährgarten Johannstadt den runden Geburtstag der WGJ. „Geburtstagsparty“ so lautete das diesjährige Motto des Elbefestes. Für Groß und Klein gab es jede Menge Abwechslung. Glückwünsche an die Genossenschaft übermittelten auch die viele Besucher. Beim Johannstädter Elbefest fand auch das traditionelle Elbeschwimmen statt. In diesem Jahr schwammen mehr als 1600 Dresdner die etwa dreieinhalb Kilometer vom Blauen Wunder nach Johannstadt. Als erste erreichte Jenny Wachsmuth nach 26 Minuten den Fährgarten. Jenny ist im Schwimmsport keine Unbekannte. Sie trainiert beim Dresdner SC und ist mehrfache