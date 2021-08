Jüdische Lebensspuren in Borna

Edith Stein war nicht nur jüdischen Philosophin und Frauenrechtlerin, sondern ist auch Namensgeberin der Katholischen Pfarrei mit Sitz in Limbach-Oberfrohna. In der dazugehörigen Gemeinde St. Joseph in Borna wurde nun das Patronatsfest gefeiert. Nicht nur das: Anlässlich des Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" fand dieses Fest im Zeichen des Judentums statt. Bestandteil war unter anderem eine Lesung über das Leben von Edith Stein, vorgetragen von Gabriele Kleine.