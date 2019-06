Jüdische Woche, Bachfest & Sommerfest: Wochenendtipps

Am Samstag und Sonntag haben Sie das letzte Mal die Chance, die Veranstaltungen des Bachfestes zu besuchen. Am Samstag gibt’s beispielsweise um 11 Uhr im Paulinum der Uni Leipzig die Choralbearbeitungen des jungen Johann Sebastian Bach aus dem »Orgelbüchlein« und anderen Sammlungen zum Genießen, Mitsingen und Improvisieren. Die Tickets kosten 17 Euro. Um 20 Uhr sehen und hören Sie die No 144 Weimarer Kantaten III in der Nikolaikirche. Es sind noch Tickets in der dritten und vierten Kategorie ab 16 Euro verfügbar. Auf keinen Fall verpassen sollten Sie das No 158 Abschlusskonzert, am Sonntag um 18 Uhr in der Thomaskirche.

Am Sonntag starten bereits die ersten Veranstaltungen der Jüdischen Woche unter dem Motto „Von Generation zu Generation“. Ab 15 Uhr wird die Eröffnung und der Festakt zu zehn Jahren Ariowitsch-Haus gefeiert. In der Hinrichsenstraße 14 eröffnet Oberbürgermeister Burkhard Jung die Jüdische Woche, außerdem wird ein Streichquartett spielen. Im Anschluss wird es an der Gedenkstätte in der Gottschedstraße Musik des Leipziger Synagogalchor geben. Zusätzlich bietet der Sonntag der Jüdischen Woche viele Rundgänge und Filmveranstaltungen.

Und ebenfalls am Sonntag findet das Sommerfest in der Kulturfabrik Leipzig statt. Das Werk 2 öffnet um 15 Uhr seine Pforten, der Eintritt ist frei. Das Fest für die ganze Familie bietet allerhand Spaß für Groß und vor allem Klein. Nach zahlreichen Mitmachaktionen und Spielen dürfen sich die Kinder eine grüne Medaille abholen. Auf der Sommerbühne warten viele tolle Künstlerinnen und Künstler auf die Gäste.

Falls Sie es gemütlicher angehen wollen, können Sie sich natürlich auch von unserem großen Biergarten-Test inspirieren lassen und einen schönen Abend in entspannter Atmosphäre verbringen. Leipzig Fernsehen wünscht ein schönes Wochenende!