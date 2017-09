Jugend mischt mit! Die U18-Wahl bei SACHSEN FERNSEHEN

Die Hürden für die U18-Teilnahme sind niedrig. Kinder und Jugendliche melden – mit oder ohne Unterstützung von Erwachsenen – ein Wahllokal auf u18.org an. Sie bereiten alles Notwendige vor: Wahlraum, Wahlkabinen, Wahlurne. Meist organisieren die jungen Menschen im Vorfeld noch Podiumsdiskussionen, vergleichen die Wahlprogramme der Parteien und beschäftigen sich mit den Abläufen und Regeln von Wahlen. Notwendiges Material entwickeln sie selbst oder nutzen, was von der Bundeskoordinierungsstelle bereitgestellt wird. So werden Stimmzettel auf Basis der offiziellen Stimmzettel erstellt. „U18 ist wohl die größte selbstbestimmte und selbstorganisierte Initiative politischer Bildung”, sagt Hetav Tek, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR). Der DBJR hat die Aufgabe der Koordination übernommen, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Bundeszentrale für Politische Bildung.

Bei der Bundestagswahl 2013 öffneten bundesweit rund 1.500 Wahllokale, insgesamt kamen rund 200.000 Kinder und Jugendliche an die Urnen. In Sachsen waren es rund 150 und in diesem Jahr sollen es 200 werden. Gut einen Monat vor der Wahl sind bundesweit bereits mehr als 1.000 Wahllokale registriert und freigeschaltet, täglich wächst die Zahl. Im Grunde können alle Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit mitmachen, wenn die Kinder und Jugendlichen Lust auf U18 haben. Auch Schulen begeistern sich für U18. Und damit die Begeisterung weiterwächst, gibt es einen U18-Song inklusive Video. „Wir wollen mal lauter machen, aufdrehen, die Meinung junger Menschen hörbar und sichtbar machen”, sagt Hetav Tek. Neun Tage vor den großen Wahlsendungen am Abend der Bundestagswahl sendet deswegen auch U18 live im Netz mit Ergebnissen, Analysen und Berichten aus den Wahllokalen.