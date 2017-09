Jugend mischt mit! Der Jugendpolitik-Check

Linda – politisch interessiert und aktiv, Erstwählerin bei der U18-Bundestagswahl auf dem Weg in den Sächsischen Landtag in Dresden. Die jeweiligen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, Linke, Grüne und AfD sowie den Landesverband der FDP haben wir dazu angefragt. Kurzfristig musste sich die Alternative für Deutschland krankheitsbedingt und angesichts des Personalmangels wegen des Wahlkampfes entschuldigen. Die 16-Jährige hatte zwar redaktionelle Unterstützung aber keine Vorgaben bezüglich ihrer Fragen und sollte besprechen, was sie und ihre Freunde bewegt.

Herrscht beim Thema Wahlalter herrscht noch weitestgehend Einigkeit, hören die Gemeinsamkeiten der jugendpolitischen Sprecher der sächsischen Parteien auch schon fast auf. Linda konnte sich in den Gesprächen ihr eigenes Bild machen, durch vier Fragen und fünf verschiedene Ansichten. Die Interviews seht ihr im Video!

Zur Bundestagswahl 2017 rücken wir die Erwachsenen von morgen in den Mittelpunkt. Sachsens Jugend unter 18 Jahren ist zwar nicht stimmberechtigt. Und doch hat sie die Möglichkeit zu wählen. Bundesweit gibt es eine U18-Wahl. Im Freistaat koordiniert die Landjugend Sachsen die Wahl. Bis zum 15. September können lokale Jugendclubs, Verbände und Schulen ein festes oder sogar mobile Wahllokale anmelden. Die ersten Ergebnisse liegen bis zum 16. September vor.

Zur U18-Wahl begleiten wir Clemens, Linda und andere Jugendliche in dieser Woche, um herauszufinden, was junge Menschen in Sachsen bewegt, wie Politik damit umgeht und inwiefern Wählen ein Thema für die Erwachsenen von morgen im Freistaat ist.