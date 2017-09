Jugend mischt mit! Tillich über Demokratie in Sachsen

Dresden - Wie steht es allgemein mit der Demokratie in Deutschland? Laut dem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich ist sie wichtiger denn je. Er appelliert er an die Bürger, nicht nur bei den Wahlen ihren Einsatz für Demokratie zu zeigen. Es sei wichtig bei größeren, städtischen Projekten seine Meinung kund zu tun und nach Möglichkeit entsprechende Prozesse mitzugestalten. Phillip Heger hat den Ministerpräsidenten zu diesem und weiteren Themen in einem Gespräch befragt.