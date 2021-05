Jugendkirche: In diese Ruine zieht bald wieder Leben ein

Dresden - Kein Bock auf Kirche? Nur noch jeder zweite Jugendliche interessiert sich für Religion. Oft fehlen einfach jugendgemäße Angebote. In Dresden will man das ändern, hier entsteht derzeit ein eigenes Gotteshaus nur für Jugendliche. Anfang des nächsten Jahres zieht die Evangelische Jugend Dresden in die komplett umgebaute Ruine der Trinitatiskirche in Dresden Johannstadt.