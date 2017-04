Dresden – Au revoir Mama et Papa – ab in den Bus und auf geht die Reise nach Paris. Rund 1.000 Jugendliche aus Sachsen und Brandenburg erkunden dieser Tage die französische Hauptstadt. Tweeny tours und der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe hat für 13- bis 14-Jährige ein buntes Programm zusammengestellt. Moderatorin Lisa-Maria Stark begleitet die angehenden Erwachsenen auf ihrer Tour in die Stadt der Liebe.