Wie bei der Vorgänger-Veranstaltung 2018 werden die Ergebnisse der Diskussionen an Vertreter des Landtages, des Bundes, sowie der Kommunen übergeben und fließen auch in den Jugendaktionsplan Sachsen über das Projekt Jugendzeit - Lass uns reden in Kooperation mit der JUST ein. So soll sichergestellt werden, dass bei der Veranstaltung nicht nur debattiert wird, sondern die Ergebnisse eine Wirkung und Reichweite erzielen.

Auf der Veranstaltung diskutieren die Teilnehmenden in Gruppen zu verschiedenen aktuell drängenden Themen, wie über: