Jugendliche finden ihre beruflichen Stärken

Was kann ich gut, was kann ich werden? Rund um diese Frage drehen sich die Aktionstage „komm auf Tour“ in Dresden. Das Angebot richtet sich an Schüler der 7. und 8. Klasse der Ober- und Förderschulen. In einem Erlebnisparcours in der Johannstadthalle geht es für die Schüler durch sechs Stationen. So können sie beispielsweise ihre handwerklichen Fähigkeiten testen.