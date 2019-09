Jugendliche Räubergruppe geschnappt

An der Skateranlage am Richard-Wagner-Platz kam auf zwei Jugendliche eine Gruppe mehrerer Jugendlichen zu. Sie forderten zunächst Zigaretten, bekamen aber keine. Schließlich wurden sie aggressiv und verlangten nach Geld, Handy und einem Pullover. Die beiden Jugendlichen blieben standhaft und gaben nichts heraus. Einer der Angreifer griff nach dem Portmonnaie des Jugendlichen und erbeutete so einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Sie traten noch nach ihm und schlugen dem zweiten Jugendlichen ins Gesicht.