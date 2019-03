Fünf Jugendliche haben am Samstag der Polizei zwei E-Bikes geklaut. Als zwei Beamten der Fahrradstaffel in einem Geschäft in der Innenstadt eine Anzeige aufnahmen, trug die Gruppe die gesicherten Räder davon. Zeugen hatten den Fall beobachtet und die Polizei informiert. Beamte der Landes- und Bundespolizei konnten die Täter stellen. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.