Jugendweihen in Dresden beginnen

In den letzten zwei Jahren mussten die Termine pandemiebedingt verschoben werden. Die Jugendlichen haben ein vorbereitendes Jugendweihejahr hinter sich, um sich auf den neuen Lebensabschnitt vorzubereiten. Beispielsweise konnten sie in diesem Jahr Kurse wie "Demokratie erleben" oder "Vorbereitung auf das Leben" belegen. Landesweit freuen sich laut dem Verband 12.000 Jugendliche auf den Start in das Erwachsenenalter.