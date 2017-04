Jugendweihlinge auf der Seine

Dresden - 1000 Jugendliche aus Sachsen und Thüringen erleben in den Osterferien die französische Hauptstadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten. Auch eine Bootstour auf der Seine in der Abenddämmerung gehörte dazu. Die Jugendlichen ziehen eine Zwischenbilanz. Paris bietet viel zu sehen und ist mehr als nur der Eiffelturm. Für einige wird es wohl nicht der letzte Besuch in der Stadt der Liebe bleiben. Als Abschluss der Tour freuen sich nun alle auf Disneyland.

Anmerkung: Den Tagesausflug mit den Jugendlichen haben wir vor den Ereignissen in Paris am Abend aufgezeichnet.