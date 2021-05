Jung: „Maskenpflicht in Leipziger Innenstadt entfällt“

Leipzig- Weil Leipzig als erste Region in Sachsen eine Inzidenz von unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen hat, gibt es in der Messestadt ab Freitag Lockerungen der Corona-Vorschriften. Das betrifft unter anderem die Maskenpflicht in der Innenstadt. Entsprechende Hinweisschilder sollen abgebaut werden, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung im Bürgerdialog bei Sachsen Fernsehen.