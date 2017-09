Junge Frau von Entblößer belästigt

Chemnitz – Am Dienstagmorgen hat im Chemnitzer Ortsteil Bernsdorf ein Entblößer sein Unwesen getrieben.

© Sachsen Fernsehen/ Symbolbild

Kurz vor 8 Uhr lief eine 18-Jährige durch den Marie-Luise-Pleißner-Park an der Wartburgstraße. Die Frau bemerkte dabei einen unbekannten Mann in einem Gebüsch, welcher an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Die 18-Jährige lief daraufhin davon und verständigte am Nachmittag die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den unbekannten Mann beschrieb sie als 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er soll dunkelblonde, kurze, glatte Haare haben und laut Aussage der jungen Frau ein mitteleuropäisches Äußeres. Bekleidet war der Entblößer mit einer blauen Jeans, einem Shirt und einer blauen Kapuzenjacke.