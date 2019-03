Drei Männer zwischen 17 und 22 haben am frühen Donnerstagmorgen in Lindenau die Türen zweier Autos aufgebrochen. Ein Anwohner ist durch die Geräusche wach geworden und alarmierte die Polizei. Zunächst konnte die Gruppe fliehen, doch die Beamten konnten drei Tatverdächtige in Tatortnähe stellen. Die Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren sind noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt worden.