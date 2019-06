Dresden - Landeshauptstadt und Handwerkskammer Dresden haben ein Mädchen und acht Jungen mit den ersten Juniormeisterbriefen für Schüler ausgezeichnet. Mit dem Projekt soll das Handwerk in Dresden gefördert werden. Der Juniormeister haben in den Winterferien bei einem dreitägigen Camp im Bildungszentrum des Handwerks ihre handwerklichen Fähigkeiten ausgetestet und seit März mit Unterstützung ihrer Mentoren an ihren Junior-Meisterstücken gearbeitet.