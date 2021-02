Kabarett-Team überrascht Chef mit Blumenstrauß

Leipzig - Gute Laune und beste Unterhaltung. Das erwartet normalerweise die Besucher des Kabarett Leipziger Funzel. Das alles fehlt vielen in der Corona-Pandemie. Thorsten Wolf ist der Intendant der Funzel und lässt trotz aller Widrigkeiten den Kopf nicht hängen. An seinem 56. Geburtstag wollten ihm die Mitarbeiter des Kabaeretts eine ganz besondere Überraschung machen. Für sein Engagement in den letzten Jahren möchte sich Kollege Bernd Herold im Namen des gesamten Teams heute mit dem SACHSEN FERNSEHEN Blumenstrauß der Woche bei ihm bedanken.