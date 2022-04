Sachsen- Langsam scheint sich die Coronalage bei uns in Sachsen zu beruhigen. In letzter Zeit hat es viele Lockerungen gegeben, jedoch mahnt die Staatsregierungen dennoch zur Vorsicht. Die Pandemie sei noch nicht vorbei und man wisse nicht, was der Herbst bringe. Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronalage, hat sich die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping in einer Kabinettspressekonferenz geäußert. Außerdem hat sie die neue Corona-Schutz-Verordnung vorgestellt.