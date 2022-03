Sachsen- Am Dienstag hat die Sächsische Staatsregierung in einer Kabinettspressekonferenz Stellung zu einigen Problemen im Land bezogen. Unter anderem ging es um die neue Corona-Verordnung sowie den derzeitigen Stand zu den Flüchtlingen aus der Ukraine in Sachsen. Außerdem wurde auch die Problematik rund um die Lieferung von Energie und Lebensmitteln beleuchtet.