Kältewelle rollt an: Erster Schnee in Sachsen?

Das Hochdruckgebiet "Xander" bringt ein Tief mit sich, dass die kalten Temperaturen im Freistaat verursacht. Dennoch bleibt die Sonne, während der kalten Temperaturen, dem Freistaat noch erhalten, wie der Meteorologe erklärt.

Der Winter zögert seinen Einzug in Sachsen also noch etwas hinaus. Genug Zeit also, sich bei den voraussichtlich letzten warmen Tagen in einem Freisitz zu entspannen oder im Park gemütlich ein paar Runden zu drehen.