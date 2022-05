Kampagne für mehr UV-Schutz bei Nachwuchssportlern

Friederike Stölzel vom Präventionszentrum am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT) meint, sei die UV – Strahlung beim Sport eine bekannt. Jedoch unzureichend umgesetzt. Und das obwohl das Risiko bei Outdoor – Sport extrem hoch sei. Weiterhin sagt er, dass Nachwuchssportler sich etwa 1000 Stunden im Jahr in der Sonne aufhalten würden. Der Schweiß, welcher die Haut rot werden lies unterstütze das Ansteigen des Krebsrisikos.

In der Kampagne wird sich zunächst auf die 11 500 Kinder und Jugendlichen konzentriert, welche an die 43 Elite – Sportschulen in Deutschland zur Schule gehen.