Kampf dem inneren Schweinehund: Wie Sie auch im Winter in Bewegung bleiben

Neue Strecken finden

Egal, ob Sie nun wandern, joggen oder mit dem Fahrrad fahren: Auch bei schlechtem Wetter macht Bewegung mehr Spaß, wenn es gleichzeitig etwas zu sehen gibt. Die Umgebung der Elbe eignet sich zum Beispiel hervorragend. Neue Anreize sorgen auch direkt dafür, dass Sie den Kopf ein wenig freibekommen und aus Ihrem Alltagstrott ausbrechen können.

Sport zuhause

In der Regel können Sie natürlich auch zuhause in Bewegung bleiben. Fitnessvideos im Internet oder auf DVD, Ratgeber und Sportbücher oder Fitness-Apps bieten guten Input und helfen bei der täglichen Bewegung. Der Nachteil: An der frischen Luft sind Sie beim Sport daheim nicht. Das ist kein Problem, solange Sie Ihre Übungen mit dem regelmäßigen Gang vor die Tür kombinieren. Draußen bekommen Sie einen freien Kopf und die Decke fällt Ihnen zuhause nicht mehr so schnell auf den Kopf.

Sportpartner suchen

Geteiltes Leid ist halbes Leid. Mit einer geeigneten Begleitung macht die Bewegung selbst bei schlechtem Wetter nicht nur mehr Spaß. Die gemeinsame Aktivität sorgt auch dafür, dass Sie nicht so schnell einen Rückzieher machen. Gerade an einem Tag, an dem einem so gar nicht der Sinn nach Sport steht, kann eine zweite Person dabei helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Gemeinsam geht die Zeit schneller rum und man kann sich gegenseitig bestärken. Und wenn man über das Wetter fluchen möchte, ist es doch auch schön, wenn man Bestätigung bekommt.