Kampf der Charaktere – Cosplay Contest Dreamhack 2018

Die Besten der Besten wurden anschließend in sechs Katergorien ausgezeichnet. Die größte Aufmerksamkeit und damit der Award „center in attention“ ging an Mark, der als Garen aus dem Computerspiel League of Legends eine hollywoodreife Vorstellung lieferte.

Doch auch Filmcharaktere wie Captain Jack Sparrow und Iron Man trauten sich auf die große Bühne. Der eiserne Mann auch bekannt als Jonas schaffte es sogar auf das Siegertreppchen und räumte den Hauptpreis als bestes Cosplay ab.

Bewertet wurden alle Kostüme von einer fünfköpfigen Jury bestehend aus Profi-Cosplayern. „Mowky“, eine der Jurymitglieder war begeistert von jedem einzelnen Konstüm.

Der Sieger des Hauptpreises darf sich über eine Reise zur Dreamhack nach Göteborg im Sommer freuen. Dann aber nicht als Iron Man, sondern als Jonas.