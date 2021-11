Das Autohaus König lädt erneut zu einem echten Spektakel ein, bei dem hochkarätige internationale Boxer aufeinander treffen werden. Neben der internationalen deutschen Meisterschaft im Mittelgewicht, wird es zahlreiche weitere Boxkämpfe unterschiedlichster Klassen geben, doch das Highlight des Abends wird wohl der Kampf um die GBC Weltmeisterschaft im Superfedergewicht sein, bei dem Nico Venetis (Griechenland) auf Leonardo Uzcategui (Venezuela) treffen wird. Auch die internationale Deutsche Meisterschaft im Mittelgewicht zwischen Ali Hussein (Dänemark) und Felix Kriedemann (Deutschland, Halle) wird am gleichen Abend stattfinden.

Staunen, genießen und in Ihr eigenes Abenteuer starten – unter diesem Motto präsentiert sich die Kia Filiale in Halle. Sie haben damit die einmalige Chance, exklusiv vor allen anderen die Angebote der Marken Kia, Fiat, Jeep und Vespa zu TOP-Konditionen zu erhalten!

Als besonderen Stargast ist das erfolgreiche Model Micaela Schäfer zu Gast.

Wie in den vergangenen Jahren wird einen Großteil der Einnahmen für charitative Zwecke gespendet, so wird dieses Mal wieder das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Halle unterstützt. Genießen Sie dieses Event gemeinsam mit Ihren Freunden und Kollegen, denn jede Eintrittskarte hilft den Kindern im Hospiz. Für weitere Informationen und Tickets klicken sie hier.