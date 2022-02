Leipzig- In Leipzig steht ein ehemaliges Außenlager des Konzentartionslagers Buchenwald. Anders als in Weimar wird hier, wo politisch und ethnisch Verfolgte zusammengepfercht und zur Arbeit gezwungen wurden, nicht dessen Opfern gedacht. Das Gelände ist in privatem Besitz. Dem Eigentümer werden Verbindungen in die Rechtsextreme Szenen nachgesagt.