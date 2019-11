Kandidaten für Sportler des Jahres stehen fest

Er hofft auf 30 Athletinnen und Athleten für Tokio 2020. Einer von Ihnen Paratriathlet Martin Schulz, der die Qualifikation für die Spiele schon so gut wie sicher hat. Er kann sich bereits jetzt voll und ganz auf die Vorbereitung für und gibt sich gewohnt ehrgeizig. Nach dem die Fachjournalisten die jeweils zehn Nominierten festgelegt haben, liegt die finale Entscheidung nun in den Händen der Sportfans. Bis zum 8. Dezember 2019 kann online auf den Seiten des Landessportbundes Sachsen oder wie gewohnt per Stimmkarten abgestimmt werden. Bis zum ... gilt die Abstimmungsperiode. Die Gewinner werden am 11. Januar 2020 auf der Sächsischen Sportgala in Dresden gekürt.