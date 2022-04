Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl zugelassen

Neben den bereits bekannten Kandidaten, stehen nun auch drei weitere fest, ebenso wie die Reihenfolge der Kandidaten. Bis Donnerstag können die Bewerber schriftlich eine Beschwerde bei der Landesdirektion Sachsen einreichen. Das will die LINKE unter anderem auch machen. Ein Formfehler der Unabhängigen Bürger für Dresden, die sich für Amtsinhaber Dirk Hilbert einsetzen, sorgte für Aufregung in der Parteienlandschaft. So hätte es laut der Partei erhebliche Unregelmäßigkeiten bei der Aufstellung des OB-Kandidaten Dirk Hilbert gegeben. Es nahm wohl an der Aufstellung mindestens eine Person teil, die nicht in Dresden wahlberechtigt sei.