Dresden - Am 24. September wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Zur Wahl in Berlin stellen sich auch 12 Dresdner Kandidaten. Wir stellen Ihnen die Dresdner-Direkt-Kandidaten aus den Wahlkreisen 159 und 160 vor. Die Politiker sagen Ihnen, was sie in Berlin für Dresden erreichen wollen.