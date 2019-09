Die Oper ist diejenige unter allen Faust-Opern, die sich am engsten an den Goethe-Text anlehnt. "In Goethes Dichtung finden sich alle Elemente der Kunst in einer gewaltigen Einheit versammelt: Der Prolog im Himmel stellt das Erhabene dar, die Walpurgisnacht das Schreckliche, der Osterspaziergang das Wirkliche, die klassische Walpurgisnacht das Schöne", schrieb Boito fasziniert über das Werk des deutschen Meisters.