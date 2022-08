Vom 05. August bis zum 14. August können Interessierte eine Stunde lang in Gärten, Parks, auf Balkons und Wiesen oder im Wald nach Insekten Ausschau halten. In diesem Jahr stehen besonders Hummeln im Fokus der Aktion: Die Entdeckungsfrage 2022 lautet: „Kannst Du Hummeln am Hintern erkennen?“.

Bei der ersten Runde der Zählung im Juni hatten Menschen in Sachsen mehr als 1000 Insekten beobachtet. Insgesamt gingen laut Nabu-Angaben 115 Meldungen ein, die 1191 Beobachtungen beinhalteten. Die Steinhummel führte demnach die Auswertungen im Freistaat an.