Kanuverleih am Stadthafen: Gruppentouren ja, Einzelvermietung nein

Gästeführungen und Natur-Touren sind also aktuell erlaubt, sowohl mit dem Motorboot als auch mit dem Kanu. Und zwar bis zu zehn Personen. Und so kann es passieren, dass bei Rundfahrten mit dem Motorboot nur zwei Fahrgäste an Board sind. Das geringste Problem, so Benzien. Um das finanzielle Minus trotz allem so gering wie möglich zu halten, hat der Stadthafen zumindest seine Außengastronomie geöffnet. Unterdessen hofft Benzien noch auf eine Sondergenehmigung für das Pfingstwochenende. Die lag bis Freitagnachmittag allerdings (noch) nicht vor.