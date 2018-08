Kanzlerbesuch könnte Nachspiel für AfD haben

Die Stippvisite der Bundeskanzlerin in Dresden sollte vor allem die angespannte Situation mit Sachsen und der hiesigen Union lösen. Entspannung erhoffte man sich durch einen Austausch mit der CDU-Landtagsfraktion vor allem bei den größten Streitpunkten. Dazu zählt in erster Linie das Thema Asyl. Auch die Energiepolitik, der Strukturwandel in der Lausitz und eine bessere Anbindung an die Nachbarländer wurden diskutiert. "Wir können nicht alles alleine. Wir brauchen die Unterstützung des Bundes, wir brauchen dieses gemeinsame Verständnis", erklärte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).