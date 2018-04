Cowboys und Halunken machen Radebeul unsicher

Vom 11. bis 13. Mai verwandelt sich der Radebeuler Lößnitzgrund für drei Tage in eine abenteuerliche und fantastische Welt, wie aus Karl Mays Büchern entsprungen. Cowboys und Halunken machen den Wilden Westen unsicher, indianische Tänzer geben eindrucksvolle Einblicke in ihre Kultur und orientalische Märchen entführen in den nahen und fernen Osten. Mit dem Motto „Helden, Träumer, Vagabunden“ widmen sich die diesjährigen Festtage nicht nur den unvergessenen Helden aus Mays Werken. Auch all jene, die die Träume Karl Mays Jahr für Jahr mit Leben füllen, in die Rollen seiner Helden schlüpfen, als Cowboys und Ganoven über das Gelände streifen und ein Wochenende lang in eine fremde Welt eintauchen, stehen im Mittelpunkt des Festgeschehens. Zur Eröffnung am Freitagabend stimmt Danny June Smith gemeinsam mit ihrer Band zur Freiberger Country Nacht auf das Festwochenende ein. Mit Country Klassikern, Rocknummern und folkigen Chansons sorgt die „Beste Countrysängerin 2017“ und „Beste Folksängerin 2017“ für einen energiegeladenen Festauftakt.

Ein besonderer Fest-Schwerpunkt liegt in der kulturellen Vielfalt der indigenen Völker Nordamerikas. Vertreter von sechs indianischen Stämmen lassen die Besucher auf der Waldlichtung „Kleine Feder“ an ihrer Kultur teilhaben. Die „Le-La-La Dancers“ der Kwakwaka’wakw Nation aus Kanada präsentieren zeremonielle Tänze und erwecken mit beeindruckenden Masken die Legenden ihrer Vorfahren zum Leben. Häuptlinge und Tänzer der Oneida Indian Nation aus den USA zeigen verschiedenste Tänze ihres Volkes und erzählen von deren Bedeutung. Auch Ed E. Bryant von den Tsimshian aus Kanada gibt mit traditionellen Tänzen, Trommelklängen und Gesängen einen Einblick in seine Kultur. Die kanadisch-indigenen Musiker Rob Faries und Michael Archibald erzählen in ihren rockigen Songs vom Leben in den abgelegenen Gemeinden der First Nations in Ontario. Am Samstagabend erzählen Ray Halbritter, Chief Representative der Oneida Indian Nation und Schirmherr der Festtage sowie andere indianische und orientalische Gästen bei einer Geschichtennacht am prasselnden Lagerfeuer von den Helden, Träumern und Vagabunden ihrer Völker.