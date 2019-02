Karneval: Narren übernehmen die Messestadt!

In diesem Jahr verkörpert Caroline Göschel vom Grünauer Garnevals Glub die Leipziger Leila. Seit zehn Jahren ist sie im Karneval Verein aktiv.

Was auch in diesem Jahr nicht fehlen darf, ist die Verleihung der Goldenen Rose. Der Thomanerchor Leipzig ist der diesjährige Preisträger der 22. Goldenen Rose.

Am kommenden Wochenende werden Tausende Besucher zusammen mit den Karnevalisten feiern. Der Rosensonntag läutet das Finale der Karnevalssaison ein. Bevor die Narren am Aschermittwoch den Rathausschlüssel zurückgeben müssen und die Vorbereitungen für die nächste Saison starten.