Karnevalsauftakt: Rathaus-Schlüsselübergabe in Plauen

So auch in der sächsischen Kreisstadt Plauen. Am Mittwoch überreichte der Plauener Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer den Rathausschlüssel symbolisch an die Karnevalisten und läutet damit den Beginn der Karnevalszeit ein. In der Kiste waren in diesem Jahr Desinfektionsmittel, Einweg-Handschuhe, Klopapier und eine Maske.