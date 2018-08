Karstadt-Mitarbeiter werden gekündigt – Kaufhaus endgültig vor dem Aus?

Die Hoffnung um den Verbleib von Karstadt am Neumarkt in Leipzig bleibt also weiter gering. Auslöser war die vom Vermieter Even Capital geforderte Mieterhöhung von 68% , welche von Karstadt nicht akzeptiert wurde.

Derweil wurden 50.000 Unterschriften von Leipzigern und Leipzigerinnen für den Erhalt des Kaufhauses gesammelt, welche Anfang Juni in Luxemburg, vor laufender Kamera in den Müll befördert wurden. Dem folgte nun am vergangenen Freitag ein weiterer Tiefschlag. Jörg Lauenroth-Mago , Fachbereichsleiter für Handel der Gewerkschaft ver.Di steht dem Umgang mit den Angestellten kritisch gegenüber.