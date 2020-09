Kastenmeiers bleibt im Kurländer Palais

„Als der Umzug bekannt wurde, meldeten sich viele Interessenten für das Kurländer Palais“, erinnert sich Gerd Kastenmeier. „Die Verhandlungen kamen in der Corona-Zeit jedoch zum Erliegen – wer wollte schon das Risiko eingehen, etwas komplett Neues zu eröffnen?“ Inzwischen nutzte Gerd Kastenmeier die Räumlichkeiten mit seinem Cateringteam für exklusive Veranstaltungen. Die Nachfrage wuchs indessen immer mehr, auch weil der Innenhof im Kurländer Palais für Open-Air-Veranstaltungen wie geschaffen ist. „Im Taschenbergpalais müssen wir bei Veranstaltungen immer die Nachtruhe der Hotelgäste bedenken“, so Gerd Kastenmeier. „Im Kurländer Palais kann eine Firmen- oder Hochzeitsfeier bis in die Morgenstunden gehen, ohne dass sich jemand von Lärm gestört fühlt. Wir hatten hier schon Hochzeiten von Paaren aus Frankfurt und Hamburg, die in ihren Innenstädten keine geeignete Open-Air-Location gefunden haben.“ Zusätzlich beobachtet der Gastronom derzeit die Vorliebe der Gäste, im Freien zu feiern und für schlechteres Wetter eine Rückzugsmöglichkeit zu haben. Das ist im Kurländer Palais allein durch die Arkaden und die angrenzenden Restauranträume gegeben. Insgesamt gibt es 240 Plätze, die Hälfte davon im Innenhof – bei vielen Veranstaltungen die gefragte Größe. Zusätzlich verfügt „Kastenmeiers Catering“ über ein Zelt, dass exakt in den Innenhof eingepasst werden kann.