Kater Eller und der Staubsauger

Chemnitz- Wer weiß schon was im Kopf einer Katze vorgeht. Will sie schlafen, tut sie das. Willst du schlafen? Miau. Streicheln ist okay, aber ja nicht zu viel. Leckerlis am besten viel und ständig und Staubsaugen? Ist verboten.

© Mike Müller

Zumindest bei den meisten Katzen. Für Eller aus Treuen ist das unverständlich. Der 5-jährige Kater aus dem Vogtland wurde bei einer Hausräumung gefunden und liebevoll aufgepäppelt. Irgendwann bemerkten die Pfleger, dass der Stubentiger der Einzige ist, der die tägliche Putzrunde toll findet. Der Wegelagerer Eller lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Seelenruhig saugen ihm die Pfleger das Fell ab. Die Extra-Portion Aufmerksamkeit gehört zur täglichen Putz-Routine dazu. Kater Eller ist schon jetzt ein richtiger Hit im Internet. Lustige Katzenvideos begeistern nicht nur die jungen Zuschauer, bei einer Umfrage staunten auch die Erwachsenen über das Temperament des Stubentigers. Mit dem Veröffentlichen des Staubsaugervideos wollte das Tierheim aber nicht nur zeigen, wie lustig die Eigenart von Eller ist, sondern auch, wie gut es ihm im Tierheim geht. Auch wenn Eller von allen für seine besondere Art geliebt wird, kann das Tierheim ihn leider nicht behalten. Aus diesem Grund ist es für die Pfleger um so wichtiger, dass ihr Staubsauger-Freund in gute Hände übergeben werden kann.

Wie jedes andere Tierheim ist auch das in Treuen auf Spenden angewiesen. Falls Sie Interesse daran haben, können sie unter diesem Link helfen. https://www.tierschutz-treuen.de/