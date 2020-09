Katharinenhof an der Heide eröffnet

Dresden/Klotzsche - Seit 1990 ist die Seniorenwohn- und Pflegeanlage Katharinenhof für ältere Menschen aktiv. In mehreren Anlagen in ganz Sachsen und Deutschland verteilt, wird vom betreuten Wohnen über die stationäre Versorgung alles Erdenkliche geboten. Die neueste Einrichtung eröffnete heute im Dresdner Norden in Kotzsche.