Katzenschutzgesetz zum Weltkatzentag

Der Freistaat soll es seinen Kommunen per Rechtsverordnung ermöglichen, den Katzenbestand gesund zu halten und dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Kolonien freilaufender Katzen entstehen. Städte und Gemeinden dürften so in klar bestimmten Gebieten Tierschutzmaßnahmen vornehmen können etwa in Form von Kastration. Die Linken halten auch eine Registrierungspflicht für sinnvoll. Wie Parteichefin Susanne Schaper erklärte, solle der Freistaat den Kommunen die Kosten erstatten. Diese Kosten würden sinken, sofern die Maßnahmen wirken.