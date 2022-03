Kaum Bienen-Verluste bei sächsischen Imkern

Insgesamt hat die Bienenhaltung in Sachsen in den vergangenen Jahren geboomt. Im Jahr 2020 waren nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mehr als 8.000 Imker mit gut 63.200 Bienenvölkern registriert. Im Vergleich zu 2009 hat sich damit die Zahl der Völker verdoppelt.

Die Bienen können nun langsam ihre Arbeit aufnehmen. Das Angebot an Blüten reiche im Moment aber noch nicht aus um Honigvorräte anzulegen, so der Landesverband Sächsischer Imker. Frühestens ab Mitte April sei die Vegetation so weit fortgeschritten, dass die Völker Überschüsse anlegen können. Der erste Honig sei dann Ende Mai zu erwarten. (dpa)