Kaum Veränderung bei Arbeitslosenzahlen

Chemnitz- Die Arbeitslosigkeit in Chemnitz hat sich im August, im Vergleich zum Vormonat kaum verändert.

Das geht aus den aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit hervor. Demnach waren 9.125 Frauen und Männer als arbeitslos gemeldet, etwa so viele wie im Vormonat. Die Arbeitslosenquote bleibt damit bei 7,3 Prozent. Laut Arbeitsagentur ist das gleichbleibende Niveau der Zahlen saisonbedingt.

Die Chancen auf eine Arbeit stehen in Chemnitz zur Zeit aber recht gut. Aktuell sind in der Stadt insgesamt 2.521 freie Stellen gemeldet. Die meisten davon sind in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.