Kay Blasczyk verlässt den HC Elbflorenz Dresden

Nun verabschiedet sich der gebürtige Berliner nach einer langen Zeit in Dresden. Vereinspräsident Uwe Saegeling: „Ich bedanke mich bei Kay für acht gemeinsame Jahre beim HC Elbflorenz Dresden. Du warst in dieser Zeit Führungsspieler, Nachwuchskoordinator, Vizepräsident und Freund. Danke, Kay und alles Gute!“

Seit 2016 fungierte Blasczyk als Nachwuchskoordinator und Nachwuchstrainer und baute ab da an in Dresden ein Nachwuchsleistungszentrum auf. Unter seiner Leitung hat sich die Nachwuchsabteilung des HC Elbflorenz kontinuierlich weiterentwickelt und seit 2019 dreimal in Folge das „Jugendzertifikat für exzellente Jugendarbeit“ der Handball-Bundesliga erhalten. Auch wenn Kay Blasczyk Dresden verlässt, wird er dem Verein zunächst weiter als Vize-Präsident erhalten bleiben und den HC Elbflorenz weiter aus der Ferne unterstützen.

Cheftrainer Rico Göde zum Abschied seines jahrelangen Weggefährten: „Mit Kay verlieren wir ein großes Stück HC Elbflorenz. Er hat einen riesigen Anteil an dem, was der Verein heute ist. Zum Einen die tägliche Arbeit im und um das NLZ, zum Anderen aber auch die strategische Ausrichtung der Nachwuchsarbeit bis hin zum Jugendzertifikat. Dazu verlieren wir in ihm einen sehr guten Handballtrainer im Jugend- wie auch Männerbereich. Am bedeutendsten ist für mich aber, dass wir den Menschen Kay Blasczyk verlieren: Seine ehrliche, reflektierte, lösungsorientierte, norddeutsche Gelassenheit wird im Büro, auf und neben der Platte einfach fehlen. Wir und ich können einfach nur Danke sagen!“

Kay Blasczyk wurde 1984 in Berlin geboren, besuchte in der Jugend die Sportschule Berlin und absolvierte sein erstes Jahr im Männerbereich bei den Füchsen Berlin, bevor es ihn zum Juniorteam des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt zog. Anschließend ging er 2006 zum Drittligisten HSG Tarp-Wanderup, wo er sich sowohl als Mittelmann zu einem der Führungsspieler und später auch zum Kapitän entwickelte. Die Führungsqualitäten brachte Blasczyk später mit nach Dresden und setzte sie sowohl auf als auch abseits des Feldes ein.

„Es fällt mir schwer in Worte zu fassen, wie emotional diese Entscheidung ist und noch sein wird. Wir haben in den vergangenen Jahren zusammen fantastische Meilensteine erreicht und eine nachhaltige Struktur geschaffen, die nun fortgeführt und weiterentwickelt werden muss. Ich bedanke mich beim Verein, der es mir ermöglicht hat, tagtäglich meine Ziele, vor allem in der Entwicklung der Nachwuchsarbeit sowie im Gesamtverein, zu verfolgen. Ebenso erfüllt es mich mit Stolz, als Teil des Trainer-Teams an der positiven Entwicklung der Bundesliga-Mannschaft beteiligt gewesen zu sein. Auch wenn nun ein neuer Lebensabschnitt wartet und es meine Familie und mich in unsere Heimat zurückzieht, wird der HC Elbflorenz immer meine sportliche Heimat bleiben.“, sagt Kay Blasczyk selbst zu seinem Abschied aus der Landeshauptstadt.

Der gesamte Verein bedankt sich aufs herzlichste für all das, was Kay Blasczyk in den letzten Jahren geleistet hat. Besonders dafür, dass er immer alles gegeben hat, um das Nachwuchsleistungszentrum und den gesamten Verein besser zu machen und weiterzuentwickeln. Der Verein wünscht Kay und seiner Familie nach der Saison einen guten Start in einen neuen Lebensabschnitt und nur das Beste für die Zukunft.

Nach dem Ausscheiden von Kay Blasczyk im Sommer als Verantwortlicher in der Nachwuchsabteilung sucht der HC Elbflorenz Dresden für die kommende Saison 2022/23 einen neuen Nachwuchskoordinator sowie neue Nachwuchstrainer für das Nachwuchsleistungszentrum. Der Verein ist bereits in intensiven Gesprächen mit potentiellen Anwärtern. Dennoch können sich ambitionierte Anwärter ab sofort unter bewerbung@elbflorenz2006.de bewerben. Alle Infos gibt es unter www.hc-elbflorenz.de

