Kay Leo Leonhardt signiert wieder Stollen

Dresden - Der Künstler Kay Leo Leonhardt hat zum letzten Mal in diesem Jahr im Dresdner Backhaus in der Augsburger Straße mit einer Ladung Stiften vorbeigeschaut. Er signierte Stollenverpackungen und gab ihnen ein unverwechselbares Design. Unter dem Titel World Wide Weihnachtsstollen kooperieren der Künstler und die Dresdner Bäckerei bereits zum zweiten Mal. Die besonderen Stollen sind auf 1.000 Stück limitiert, 90 Prozent sind schon weg. Übers Netz werden sie in alle Welt verkauft.

