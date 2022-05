Kein Alkohol- und Glasverbot bei Dynamos Relegationsrückspiel

Anders als am vergangenen Freitag in Kaiserslautern wird es heute kein Alkohol- und Glasflaschenverbot geben. Thomas Geithner, der Pressesprecher der Polizei Dresden erklärte, auf eine Anfrage der SZ, dass ein Verbot die Polizei in Handlungszwang bringen würde. Sie müssten bei einem Verbot alle Zuschauer, die vor dem Stadion eine Bierflasche in der Hand haben, ansprechen und das Verbot durchsetzten. Bei der Polizei stünde aber der Deeskalationsgedanke im Vorrang.

Das Spiel wurde in Kategorie 1 eingeordnet, welche die höchste Sicherheitsstufe sei. Dynamo hatte der Polizei ein Konzept vorgelegt, welches der Polizeisprecher als „sehr schlüssig“ bezeichnete. Die Vorbereitungen seitens von Dynamo waren auf einem anderen Niveau als zuletzt, sagte Geithner.

Erst kürzlich hatte die Polizei Kritik gegenüber dem Verein geäußert. So sollen Überwachungskameras im Stadion überklebt worden sein, wogegen der Verein trotz Hinweise nichts unternommen haben soll.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert habe, laut Bild-Zeitung, mit einer Sperrung des K-Blocks gedroht, sollte es zu weiteren Sicherheitsmängeln kommen. (mit dpa)