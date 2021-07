Keine Corona-Infektion nach Modellprojekt

Vom Kabarett über Clubnächte bis zum Kinderkonzert wurden alle Events durch Forscher und Wissenschaftler begleitet und ausgewertet. Die über 1000 Besucher mussten sich vor dem jeweiligen Kulturgenuss auf Covid-19 testen lassen und an einer Befragung teilnehmen. Auch bei den Tests eine Woche nach den jeweiligen Veranstaltungen wurden keine Infektionen mit dem Corona-Virus nachgewiesen. Wie diese Erkenntnisse des Modellprojekts auch anderweitig genutzt werden, ist noch nicht genauer bestimmt. Nun liege es an der Politik, so die Veranstalter.