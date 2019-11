Keine Spenden mehr über PayPal an Pro Chemnitz

Versucht jemand aktuell über die Webseite von Pro Chemnitz via PayPal eine Spende an die, vom sächsischen Verfassungsschutz beobachtete, Vereinigung in Auftrag zu geben, landet auf einer Seite

Wer über die Webseite von Pro Chemnitz eine Spende via PayPal tätigen will, bekommt von PayPal den Hinweis: „Der Empfänger ist derzeit nicht in der Lage, Geld zu erhalten."